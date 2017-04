Saumur Un coup de feu tiré contre un bar des Hauts-Qartiers

0

Contrairement aux premières informations dont nous disposions, un seul coup de feu a été tiré contre la devanture du bar Le Krokan, jeudi 6 avril 2017, vers 21 heures.

Situé dans les Hauts-Quartiers, au pied de l'immeuble 184 rue Jehan-Alain, cet établissement organisait ce soir-là une soirée billard. Sur le compte Facebook de l'établissement, il n'est pas évoqué de tirs mais la patronne écrit : « Je tiens à rassurer, moi et les enfants vont bien ». Elle dit qu'ils ont été « un peu secoués par ce qui s'est passé jeudi soir ». Elle précise aussi que « heureusement, il n'y a eu que de la casse matérielle ».

Le bar est resté fermé vendredi et a rouvert ce samedi 8 avril, vers 10 heures. La tenancière de l'établissement, comme d'autres, veulent continuer de croire que « le quartier est sympa ». Elle y décrit des gens « solidaires » là où dans les commentaires de son post sur Facebook et sur place, d'autres disent qu'il n'y a « pas de graves problèmes » et que « les gens sont polis et aimables même les jeunes ».

Mais des habitants du quartier disent aussi que cet immeuble pose problème en raison de la présence de dealers de drogues et que des armes de poings seraient apparues dans le quartier depuis six mois.

Une sorte d'escalade s'y serait installée, menant à un événement qui, « contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, n'a rien d'habituel aux Hauts Quartier », tient à préciser la patronne du Krokan sur son compte Facebook.