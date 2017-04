Saumur Des ateliers sculpture cet après-midi à Pierre et Lumière

0

Le site Pierre et Lumière de Saint-Hilaire-Saint-Florent organise des ateliers sculpture pour les enfants, ce lundi de Pâques à partir de 14 h 30.

En préambule à l'atelier, un jeu de piste est proposé aux familles sur le site troglodytique. On y découvre sous les feux des projecteurs les édifices, villes, villages et châteaux les plus emblématiques du Val de Loire sculptés en miniature dans la pierre de tuffeau. Un peu de réflexion et de l'observation permettront ainsi de découvrir les secrets cachés dans la pierre par le sculpteur Philippe Cormand, qui a réalisé ces petits chefs-d'œuvre. Après cette visite, les enfants seront accueillis par Christophe Resnier, tailleur de pierre, qui leur proposera de réaliser leur première sculpture sur tuffeau en se créant ainsi un souvenir original.

Pierre et lumière à St Hilaire St Florent (route de Gennes) Tarifs : 7 € à 9 €.