Saumur Clap de fin pour les volontaires d'Unis Cité

La 8e session d’Unis Cité Saumur s’est achevée lundi. L’occasion d’éclairer les missions du service civique.



Vingt jeunes d’Unis Cité, en mission depuis huit mois à Saumur, ont reçu ce lundi 29 mai au Dôme leur diplôme de fin de session.

L’occasion pour eux de présenter aux élus et invités les actions menées durant cette période.

À raison de quatre journées par semaine, répartis en trois équipes, ils se sont investis sur des projets intergénérationnels ou sur l’observation des règles d’hygiène et de santé, dans le cadre des animations de la piscine du Val de Thouet, et plus particulièrement pour l'accueil des migrants, arrivés cet hiver à Saumur.

