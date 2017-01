Saumur Changements en perspectives à la mairie

0

Après avoir été élu jeudi soir à la présidence de l'Agglo Saumur Val de Loire, Jean-Michel Marchand confirme qu'il va laisser sa place de maire de Saumur à son premier adjoint Jackie Goulet.

Il sera ainsi fidèle à l'accord (secret) que les deux hommes avaient passé entre les deux tours des élections municipales de 2014.

Le calendrier n'a pas encore été communiqué. Mais, « il est clair dans ma tête » nous a répondu Jean-Michel Marchand qui lâche cependant que « ça sera cette année ».

Le changement ne se limitera pas à cela. Le maire de Saumur explique : « À partir du moment où le maire démissionne, les adjoints dans leur ensemble sont démissionnés. Et il faut tout revoter. Les adjoints ne sont plus adjoints, et tous les conseillers municipaux qui ont une délégation la perdent. On repart donc à zéro, et on reconstitue tout. »

