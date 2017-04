Saumur Ch-H. Jamin : « Je ne voterai pas Macron »

0

Candidat aux législatives sur Saumur Sud, et élu de l'opposition à Saumur, Charles-Henri Jamin (PCD) déclarait dimanche soir : « François Fillon est en tête à Saumur, et je ne peux que saluer ce résultat et ce que je pense être un vote raisonnable des Saumurois.

Dans le contexte national, je constate que les deux grands partis qui structuraient l'offre politique ne sont pas présents au deuxième tour. C'est le signe d'une recomposition de l'offre politique dans laquelle j'ai l'intention de jouer ma partition dans le cadre des législatives, dont l'enjeu sera très fort.

Je ne voterai pas Macron, je l'avais dit et je suis constant. Je refuse de voter pour un président de la République qui bradera la France à des intérêts qui ne sont pas les nôtres mais ceux du mondialisme. »

S'il ne vote pas Macron, votera-t-il Le Pen ? « Pas forcément. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je considère que le fait que Mme Le Pen soit au deuxième tour est la preuve que le front républicain est un échec démocratique. Il serait temps qu'on arrête de considérer que les électeurs du FN sont des gens qui n'ont pas le droit à la parole sous prétexte que ça ne plaît pas à tout un tas de gens qui décident à notre place. J'attends de voir ce qui va se passer et se dire dans les 15 jours qui viennent. J'appelle les Fillonnistes à se mobiliser, à ne pas se laisser instrumentaliser, et je leur donne rendez-vous pour que le projet de François Fillon soit, dans le cadre des législatives, un projet de résistance. »