Saumur Ces pompiers qui apprennent à sauver dans toutes les conditions

L'expertise des interventions dans des sites menaçant ruine chez les pompiers du Maine-et-Loire est à Saumur. Ce mardi 16 mai 2017, la cellule Sauvetage et déblaiement a convié une quinzaine de sapeurs-pompiers de Saumur, Champtoceaux et Cholet dans un immeuble désaffecté de la Croix-Verte à Saumur pour les perfectionner à cette spécialité.

« On a, à ici, tout le matériel pour étayer un édifice, localiser une personne ensevelie, déplacer de lourdes charges, percer des murs pour y glisser un homme… On est de plus en plus appelé à intervenir dans tout le département. L'an dernier, la cellule a effectué 21 sorties », explique le lieutenant Thierry Flandrin, qui encadrait cette formation avec le lieutenant Stéphane Montigny.

Leur compétence est reconnue nationalement et même internationalement. Récemment, le lieutenant Christophe Guéret a été mobilisé une semaine par les Émirats Arabes Unis pour former du personnel sur place.