Saumur Ce qu'ils pensent de la place Saint-Pierre rénovée

Près d'un an après sa rénovation, la place Saint-Pierre, incontournable emblème patrimonial de Saumur, sera... inaugurée ce vendredi après-midi.

Minérale et rectiligne, la place est ornée d'une dizaine d'arbres qui ne demandent qu'à croître et embellir pour apporter une touche végétale et un peu d'ombre les beaux jours venus.

En attendant, les utilisateurs - commerçants, riverains et clients - de la place jugent (plutôt positivement) cette réalisation.

