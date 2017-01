Saumur Castel (90 salariés) quittera Écoparc pour la Ronde en 2018

0

La société Castel (groupe italien Urmet) est un leader national dans les systèmes de sécurité des accès et des modes d'alerte "transparents" à la pointe de la technologie IP (Internet protocol). Elle est installée depuis 1995 sur Écoparc à Saint-Lambert-des-Levées. Malgré des appels du pied de Tours où Castel a racheté MWS en 2015, elle va bien rester saumuroise... mais à Neuillé (zone d'activités de la Ronde).

Castel va injecter plus de 3 millions d'€ pour y faire construire sa nouvelle société (ateliers et bureaux) sur plus de 3 200 m2 au lieu des 1 900 actuels devenus trop étroits malgré une première extension. Il lui faut accompagner son développement (dix emplois créés l'an passé et autant en perspective l'an prochain) sur un marché à forte croissance. Le chiffre d'affaires est supérieur d'1 million d'€ au plan prévisionnel et Castel continue d'investir fortement dans l'innovation (20 % des 90 salariés travaillent en recherche et développement, R & D).

A lire ce jeudi dans Le Courrier de l'Ouest, édition Saumur