Saumur Bouvet Ladubay fait le mur à Berlin

0

Les 45 salariés de Bouvet Ladubay sont partis ce week-end en voyage à Berlin à l’invitation de leur entreprise.

La destination n’a pas été choisie au hasard par Juliette et Patrice Monmousseau, les dirigeants de la maison de bulles saumuroise.

Les Allemands sont les plus gros consommateurs de vins effervescents dans le monde. C’est de loin le plus important marché de Bouvet Ladubay qui réalise 55 % de son chiffre d’affaires à l’export, dont 27 % en Allemagne.

Le personnel a profité de ce week-end pour découvrir la capitale allemande, mais aussi pour rencontrer clients et partenaires (cavistes, restaurateurs, grands magasins…)

Une réception a été organisée par l’ambassade de France à Berlin.

Cette tradition du « voyage du personnel » remonte à une vingtaine d’années. Ces séjours permettent de « remercier les collaborateurs de la maison et fêter le succès de Bouvet Ladubay ».

Ils ont lieu tous les trois ou quatre ans et leur ont déjà permis de découvrir la Tunisie, New York, Istanbul, Belle-Île-en-Mer, Jersey.

Ce voyage à Berlin était l’occasion de marquer la « nouvelle ère » de la société, après la reprise de son indépendance en 2015 par la famille Monmousseau.

Lire notre article dans Le Courrier de l’Ouest du mardi 24 janvier, édition de Saumur.