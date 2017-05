Saumur Bienvenue au saumur rosé

0

La famille des vins de Saumur compte une nouvelle appellation d'origine contrôlée (AOC). Il s'agit du saumur rosé, un vin sec lancé le 12 mai avant Livre et Vin. Cette 7e AOC remplace le cabernet de saumur apparu en 1962. Elle est modeste. « saumur rosé représente entre 70 et 80 hectares de production, 120 vignerons producteurs. Le volume moyen produit par an s'élève à 4 400 hectolitres. Il représente 500 000 bouteilles produites chaque année contre 28 millions pour toutes les AOC », détaille Jérôme Baillargeau, vigneron à Fontevraud et président de l'appellation.

