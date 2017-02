Saumur Betty Hochard expose au Dôme jusqu'à samedi

0

Jusqu'à samedi 11 février, les photographies de Betty Hochard investissent la galerie Loire du Théâtre de Saumur. L'exposition s'intitule « Émergences / Corps en scène ».

Le premier volet « Émergences » résume la maturation d'une démarche de dix années, initiée aux Beaux-Arts d'Angers. L'univers de Betty Hochard est celui de la photographie utilisée comme un art plastique. Elle y joue avec l'instant présent capté par l'objectif et le modèle ensuite comme un matériau, en prenant son temps. La lumière éclaire des silhouettes tantôt présentes, tantôt effacées, fantomatiques. Les traces des corps, leur chute ou leur mouvement traduisent l'attachement de l'artiste pour la peinture, la sculpture, la danse. Au final, son travail agit comme un révélateur. Du bain de la créativité émerge un style fusionnant classicisme et modernité. L'émotion est au rendez-vous.

Le second volet « Corps en scène » illustre cinq années de saisons culturelles de la Ville de Saumur et de l'Agglo. Betty Hochard a photographié les spectacles avec un regard appuyé sur la mise en scène de la lumière et du mouvement. L'ensemble magnifie la couleur des décors et des costumes captés dans l'intensité d'un moment fugace où tout se concentre.

C'est une première à Saumur où l'artiste enseigne depuis 2009 à l'École d'Art de Saumur. Elle avait exposé jusqu'alors à Paris, Oiron, Thouars, Angers ou encore Fontevraud l'Abbaye. Voici une découverte à ne pas manquer.

Exposition « Émergences / Corps en scène » du mardi 7 au samedi 11 février, de 14 heures à 18 heures au Dôme de Saumur, entrée libre. site. www.bettyhochard.com