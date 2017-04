Doué Saumur basket : demis finales coupe et challenge jeunes

0

Le club Saumur Loire Basket organise samedi 6 mai les demis finales coupe et challenge jeunes à la salle des Hauts Sentiers de Bagneux. Le Comité Départemental de basket lui a confié l’organisation. Cinq autres centres accueilleront également cette compétition : Les Cerqueux, Etriché, Saint Jean de Linières, Cholet JF et Thouarcé. Deux équipes du SLB 49 se sont qualifiées pour les demis finales : les U15 F et les U20 M. Elles sont aussi en course pour le titre départemental.

Le programme :

14 h 30 : Coupe U15F SLB 49 – Cholet Basket 2 ou Vihiers

16 h 30 : Coupe U15M Bouchemaine – Saint Laurent de la Plaine

18 h 30 : Challenge U17M Andard Brain 2 – Yzernay

20 h 30 : Coupe U20M SLB 49 – Sainte Gemmes sur Loire

Entrée gratuite.

Le 14 mai, le SLB 49 organisera le tournoi 2e phase de la Mie Câline qui accueillera six équipes féminines dont les U15F du SLB et 6 équipes masculines dont les U15M du SLB.