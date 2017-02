Saumur Apprendre la méditation avec un moine Bön du Centre de Blou

0

Après le succès de ses portes ouvertes en novembre 2016 et des conférences en Maine-et-Loire, le centre bouddhiste Bön de la Modtais Shenten Dargye Ling sur la commune de Blou, propose un apprentissage de la méditation.

Cette initiation est ouverte à toute personne intéressée. La religion Bön du Tibet est la 5e école spirituelle tibétaine et la plus ancienne. Ses moines ont choisi la France, il y a plus de 10 ans, pour préserver et enseigner leur culture.

Une séance en février a réuni une cinquantaine de participants. Elle s'est tenue sous la direction du lama Lungring. Il a le titre de « ghéshé ». En Occident, on dirait de lui qu'il est docteur en philosophie bouddhiste. Résidant en Angleterre, il intervient régulièrement comme invité au centre de Blou. Il propose une initiation aux premières techniques de base de la méditation. Durant la séance, il invite à une mise en pratique suivie d'échange sous forme de questions-réponses avec les participants. L'enseignement est en anglais, une traductrice traduit en français.

Une séance est prévue samedi 11 mars de 9 h 45 à 12 h 45. Elle sera suivie d'un pique-nique (à apporter) avec le moine instructeur dans la salle de restauration du centre. Il sera possible de rester sur place l'après-midi, pratiquer personnellement dans le temple et suivre la cérémonie de « l'offrande de fumée » en fin d'après-midi.

Pour la méditation, prévoir une couverture et des chaussettes chaudes car on enlève ses chaussures avant de pratiquer.

Réservation par email à : info@émaro.fr ; participation financière de 5 € à 20 €.