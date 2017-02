Saumur Anjou vélo vintage 2017 : les parcours dévoilés

0

La 7e édition d’Anjou vélo vintage se déroulera à Saumur les 24 et 25 juin prochains.

La feuille de route des amoureux de la petite reine à la mode vintage a été dévoilée ce vendredi matin, au siège de l’agglo Saumur Val de Loire, par Jean-Michel Marchand.

Grande nouveauté pour ce millésime 2017, on pourra pédaler le samedi et le dimanche ! Cette solution a été adoptée pour faire face à l’afflux de participants - ils étaient plus de 4000 l’an dernier.

Le samedi 24 juin, on pourra s’élancer du village-départ de Saumur à 10 h 30 sur la nouvelle boucle de 35 km, baptisée Abby Cyclette, qui sillonnera les routes du vignoble via Artannes-sur-Thouet, Brézé, Saint-Cyr-en-Bourg et Souzay-Champigny.

Les plus courageux emprunteront, dès 10 heures, toujours le samedi, les 60 km de la boucle Paul Auton, via Saint-Hilaire Saint-Florent, Rou-Marson, Doué-la-Fontaine, Cizay-la-Madeleine et Distré.

Dimanche 25 juin, la randonnée de 30 km en bords de Loire, via Les Rosiers, de Jean-Guy Dondroit s’élancera à 11 heures. Les tenants d’Abby Cyclette partiront à 10 h 30 et les courageux d’Anatole Laguibole (40 km) auront pris la poudre d’escampette à 9 h 45.

À noter que les inscriptions débuteront dès mercredi 1er mars sur le site www.anjou-velo-vintage.com