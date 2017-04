Saumur Alexandre Leroy candidat de la gauche (PRG) aux législatives

0

À gauche, côté investitures, Saumur sud (4e circonscription) est réservée au PS (Meriem Baba) et le nord (3e) au parti radical de gauche (PRG). Un nouveau venu, Alexandre Leroy, 28 ans, qui n'a exercé aucun mandat, se lance dans sa première campagne. Alexandre Leroy ? Un enfant du pays qui a fait son lycée ici, son université à Angers et passé 5 ans sur Paris au FAJ (fonds d’aide aux jeunes) avant de revenir en septembre dernier. Son engagement citoyen et politique remonte à 2002 (Jospin éliminé dès le 1er tour et Le Pen qualifié au second). Jean-Michel Marchand, maire de Saumur (PRG) a repéré Alexandre Leroy quand celui-ci a passé deux mois au sein du comité de soutien à Manuel Valls lors de la primaire à gauche. Alexandre Leroy est en disponibilité de la fonction publique. Il est le fils aîné de la pdg de Loire Impression.