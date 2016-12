Saumur Alexandre fait découvrir l'Amérique du Sud

0

Diplômé de la filière tourisme à Saumur (ESTHUA), Alexandre Hadjimanolis a trouvé du travail à Cusco, au Pérou. « Ce pays offre énormément d'opportunités », estime le jeune homme qui propose des circuits de découverte en Amérique du Sud.

Il travaille depuis deux ans dans une agence de tourisme francophone (pasion andina) créée là-bas par deux Suisses, et dont il va bientôt être associé.

Ce qui lui plaît ? « J'ai l'impression de proposer une offre qui correspond à l'idée que je me fais du tourisme. C'est en accord avec mes valeurs de partage, à ce souhait d'un tourisme plus vrai, plus authentique, vécu en petits groupes d'une dizaine de personnes. J'ai découvert bien plus que le trek en travaillant là et j'ai apporté une clientèle plus bretonne et une dimension plus sportive à l'offre, avec des parcours VTT, rafting, tyrolienne... On fait du sur-mesure, même si on propose toujours des offres de circuit sur les immanquables. »

