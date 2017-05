Saumur 90 personnes au défilé du 1er mai

0

La manifestation du 1er mai a mobilisé un peu plus ce lundi matin à Saumur. Environ 90 personnes (contre une cinquantaine d'habitude) ont défilé dans les rues, à l'appel de la CGT, de FO et de la FSU. Parmi eux, des actifs, des retraités et des élus saumurois dont Jackie Goulet, premier adjoint au maire de Saumur.

La CGT et FO ont défendu la liberté syndicale, les salariés et les acquis sociaux. « Plus que jamais à l'austérité, opposons nos revendications et poursuivons la résistance pour l'augmentation des salaires, l'abrogation des lois Travail, Santé, Nôtre, la défense des services publiques et la protection sociale », a dit Nicolas Cabaret, secrétaire de l'Union locale FO.

Dans la perspective du 2e tour des Présidentielles dimanche prochain, FO ne donne « aucune consigne de vote » mais le syndicat est « opposé génétiquement au racisme, à la xénophobie et à l'antisémitisme ». La CGT laisse à chacun la liberté de s'exprimer mais ni Marine Le Pen et ni Emmanuel Macron ne recueillent ses suffrages. « J'invite tous les camarades à combattre les extrêmes en sachant que sans votre engagement nous n'avancerons pas », a dit Paul Proux, secrétaire de l'union locale CGT qui prévoit de nouveaux combats après les législatives.

