Saumur 83 emplois menacés aux Tourelles

0

L'association Les Tourelles est une maison d'enfants à caractère social (MECS). Son avenir est en question après la décision du Département de recomposer la répartition de l'offre d'accueil.

L'association disposait jusqu'à présent de 77 places d'accueil pour les mineurs confiés à ses soins par la justice. De 0 à 18 ans, ils étaient pris en charge par des professionnels dans plusieurs structures sur Saumur et Distré.

Après un appel d'offres lancé l'an dernier par le Département, la réponse vient de tomber. Les Tourelles ne seront plus habilités que pour 28 places dans le secteur 0 à 3 ans. Tout le reste de l'activité saumuroise sera attribué à une autre structure.

« La survie de l'établissement est en cause » alerte le président de l'association Alain Corvaisier. Contre toute attente, il y a trois mois, le Département s'est porté caution sur un investissement financier d'un million d'euros "des prêts que nous avons renégociés avec de belles économies à la clé. On a pensé que ce cautionnement était une marque de confiance et garantisssait notre avenir. C'était une erreur"

Les 83 salariés en CDI ont appris la nouvelle mercredi après-midi lors d'une réunion organisée au siège de l'association au 10 rue Basse Saint-Pierre à Saumur. Ils sont abasourdis par cette mauvaise nouvelle.

Au total, environ 300 salariés d'associations en Maine-et-Loire sont concernés par la refonte totale de la politique de protection de l'enfance menée par le Département.

À lire demain dans notre édition de Saumur