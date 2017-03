Saumur 680 cavaliers en selle cette fin de semaine à Saumur

0

En cette fin de semaine, les sports équestres se déclinent à Saumur sur plusieurs sites.

Du jeudi 16 au dimanche 19 mars, les meilleurs cavaliers et chevaux français de concours complet seront en selle à l'ENE Terrefort (jeudi et samedi) pour le dressage et le saut d'obstacles et sur l'hippodrome de Verrie (vendredi et dimanche) pour les épreuves de cross.

Ce sera l'occasion de venir applaudir trois des quatre médaillés d'or des J.O. de Rio : Astier Nicolas, Karim Florent Laghouag, l'écuyer du Cadre Noir Thibaut Vallette, mais aussi, plusieurs jeunes médaillés lors des derniers championnats d'Europe. Au total, 12 épreuves de complet figurent au programme, avec 400 cavaliers.

Par ailleurs, la section équestre militaire de Saumur organise samedi et dimanche un concours jeunes chevaux et cavaliers amateurs. 280 cavaliers environ seront réunis pendant ces deux jours sur la place du Chardonnet.