Saumur 200 marcheurs dans les Hauts-Quartiers pour tonifier le cœur

0

Le Club cœur et santé du Saumurois invitait, ce dimanche 2 avril 2017, à marcher pour consolider cet organe vital. 200 adeptes se sont élancés le matin sur les parcours depuis la salle des Hauts-Quartiers à Saumur.

Dans le « village cœur et santé » installée sur cette esplanade du Clos-Grolleau les animations se poursuivent jusque vers 16 heures Il est notamment possible d'effectuer un dépistage de l'insuffisance rénale, de prendre sa tension, de recueillir des conseils en diététique, de se renseigner sur le don d'organes et du sang, d'écouter les recommandations de médecins mais aussi d'un sportif comme Sébastien Delaunay, champion du monde de marche athlétique...

A lire dans notre édition Saumur du lundi 3 avril 2017.