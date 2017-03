Saumur 20 équipes et 7 pays au TIM

0

Le 14e tournoi international minimes (Tim) aura lieu les 15 et 16 avril à Saumur et à Vivy. La joueuse croate de l'UFAB 49 (ligue féminine), Iva Cuzic, sera la marraine de l'épreuve. Organisé par Saumur Loire Basket 49 (SLB 49) et Authion Entente Basket-Ball (AEBB), le tournoi, dirigé par Christophe Zilliox, réunira 20 équipes (contre 24 d'ordinaire), en raison de la défection de certaines équipes. Les grands absents seront notamment les deux sélections masculines et féminines des Pays de Loire retenues par une autre compétition. Cette année, 7 pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Lettonie, Lituanie, Hongrie, France) seront représentés. L'organisation s'appuie 200 bénévoles.

Le TIM sera précédé le 14 avril, salle des Hauts-Sentiers, d'une journée de sensibilisation au handicap et au handisport avec comme invitée vedette, la championne paralympique Marie-Amélie Le Fur.

