Saumur 2 900 participants au quatrième Saumurban Trail

Coureurs et marcheurs se sont succédés sur la ligne de départ de la place du Chardonnet ce dimanche 12 mars 2017. Cette quatrième édition du Saumurban Trail a rassemblé un peu plus de 2 900 participants.

Sur la plus grande distance (26km), on comptait 716 partants (voir notre vidéo jointe) dont 160 militaires de l'Armée de terre venus disputer à Saumur leur championnat de France de trail. Le premier, Cyril Mazoire (dossard N° 129) a avalé le parcours et ses 400 m cumulés de dénivelés en 01 h 26 mn 58 s contre 01 h 45 mn 52 s pour Manuel Batardière (N° 3026), le premier civil.

Pour le 16 km, il y a eu 862 partants et le premier est Jimmy Brosse (N° 2134) en 01 h 08 mn 47 s. Sur le 10 km, c'est Anthony Remars (N° 1523) qui le boucle en 00 h 41 mn 55 s parmi les 679 participants. Les marcheurs étaient au nombre de 656.