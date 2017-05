Sarthe Une Sarthoise décède après avoir participé au Teknival de Pernay (37)

0

Il s'agirait du deuxième décès lié au festival organisé le week-end du 1er mai dans l'Indre-et-Loire (37). La jeune Sarthoise, âgée 35 ans, originaire du sud Sarthe, est décédée à l'hôpital du Mans le 3 mai.

Une enquête préliminaire contre X a été ouverte par le parquet. Elle porte sur les chefs d'homicide involontaire ainsi que d'offres ou de cessions illicites de produits stupéfiants.

L'enquête devra notamment déterminer les causes du décès. « L'autopsie pratiquée n'a pas mis en lumière de violences subies », indique la gendarmerie. D'autres analyses, et notamment des analyses toxicologiques, sont en cours et permettront de savoir si la consommation de drogue est à l'origine du décès.

Rappelons que le Technival de Pernay a été endeuillé par la mort d'un jeune homme de 32 ans, décédé sur le site dans la nuit du 29 au 30 avril. Pour celui-ci, l'overdose ne fait guère de doute.

