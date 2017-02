Sarthe Son image du ciel atterrit sur le site de la Nasa et fait le buzz

0

Le Sarthois Maxime Oudoux, passionné de photo et d’astronomie, a réussi à immortaliser un instant exceptionnel dans le ciel sarthois. Son cliché a été publié sur le prestigieux site de la Nasa : Astronomy Picture of the Day.

Il n’en revient toujours pas. Le 4 février dernier, la photo du ciel sarthois de Maxime Oudoux a été publiée sur le site de la Nasa (l’agence spatiale américaine) Astronomy Picture of the Day, traduisez « la photo d’astronomie du jour ».

Celui-ci réunit les plus belles images du ciel et de l’espace depuis 1995.

19 h 59, très exactement !

Sur la photo du Manceau de 26 ans, webmaster pour Sarthe Développement, on découvre un instant rare : une conjonction entre Mars, Vénus, la lune et la station spatiale internationale (ISS).

Maxime a pu saisir ce précieux instant le 31 janvier près du Lude, dans le sud Sarthe, à 19 h 59, très exactement !

Pour en voir plus : maximeoudouxphotographie.fr