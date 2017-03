Sarrigné Il imprime l'industrie du futur dans son garage

0

Dans son garage de Sarrigné, Dominique Droniou produit des pièces techniques pour l'industrie grâce à ses vingt-deux imprimantes 3D.

Une intense bouffée de chaleur saisit le visiteur dès l'entrée du sous-sol. Dans le garage de son pavillon, à Sarrigné, Dominique Droniou fait tourner ses 22 imprimantes 3D jour et nuit, presque sans discontinuer. « Les plus grosses machines montent le plastique jusqu'à 420 degrés. La matière est déposée couche après couche pour former la pièce demandée par le client », explique le propriétaire des lieux. Alors forcément, ça chauffe : « Même en hiver, on doit tout ouvrir pour ne pas étouffer ! »

Sa première machine, Dominique Droniou, 40 ans, l'a ramenée de Paris en train. C'était il y a trois ans et demi. Depuis, l'entrepreneur a investi dans sa société Th industries plus de 300 000 euros dans son parc, agrandi son garage, et embauché deux salariés. Et les demandes affluent. « Nous sommes en pleine croissance », se félicite ce père de famille, qui a multiplié son chiffre d'affaires par 2,5 l'an dernier.

Prothèse de jambe, drones civils, attractions de Disneyland Paris, téléphonie… TH Industries réalise des pièces techniques pour des industriels de tous secteurs, et de toute la France.

