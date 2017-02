Deux-Sèvres Le personnel soignant du CHNDS en souffrance et en colère

0

Rien ne va plus au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres. Le torchon brûle entre la direction, l'encadrement et une partie du corps médical.

Réunis dans la salle de réunion syndicale ce lundi matin, des agents issus de tous les services ont exprimé leur ras-le-bol. Ils sont à bout et ne mâchent pas leurs mots pour exprimer les maux qu'ils endurent depuis "de nombreux mois".

"Aujourd"hui, on se sent plus maltraitantes qui bienfaisantes", lâche une infirmière. "On n'en peut plus, enchérit une autre. Sans arrêt on fait des heures supplémentaire, on est rappelé sur nos jours de repos pour effectuer des remplacements. Si on refuse, on nous fait culpabiliser."

Des états généraux

Pour éviter d'en arriver à un point de non-retour, la CGT appelle à des états généraux, début mars "dans l'idéal". Le syndicat veut que cette réunion soit placé sous la présidence de Michel Laforcade, directeur général de l'Agence régionale de santé, réunisse l'ensemble élargi des acteurs concernés par l'avenir du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres et que soit clairement dégagé le projet médical du plateau technique unique de Faye-l'Abesse.

