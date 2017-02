Salons des vins de Loire. 60 appellations et autant de personnages

0

Le salon professionnel des vins de Loire aura lieu dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 février aux Parc Expo à Angers. 10 000 visiteurs sont attendus. En prélude au grand rendez-vous, le concours Ligers 2017 qui récompense les meilleurs vins de la région. Retrouvez notre dossier Salon des vins de Loire par ici

Vins mille lieux sous la Loire, le titre résonne comme un hommage à l'écrivain nantais Jules Verne…

La revue « Le Vin ligérien » et l'Union des œnologues du Val de Loire ont travaillé à la réalisation de Vins mille lieux sous la Loire, ouvrage embrassant tout à la fois terroir, vins de Loire et personnages célèbres. Le déroulé de ce livre édité l'an passé épouse le cours du fleuve, de sa source à l'estuaire, pour conter les vins et les personnages célèbres, historiques ou contemporains, qui jalonnent les territoires traversés.

« Nous avons associé une soixantaine d'appellations contrôlées et d'indications géographiques protégées à autant de personnages célèbres, précise l'auteur Jean-Claude Bonnaud, journaliste et éditeur de la revue « Le Vin ligérien ». Nous les avons choisis dans une approche subjective totalement revendiquée. Chacun de ces personnage est en soi un territoire et a un lien avec le secteur auquel nous l'avons rattaché : Philippe Auguste et la bataille de la Roche aux Moines pour Savennières, Sophie Trébuchet, mère de Victor Hugo, Marie de Médicis, mais aussi des personnages plus contemporains, comme Yul Brynner, enterré à Luzé en Touraine, le navigateur Eric Tabarly ou l'écrivaine angevine Danielle Sallenave. »

Certains profils sont plus inattendus ou moins connus, comme l'écrivain et poète Jean Cassou -que le compositeur Henri Dutilleux a mis en musique. Ou encore Marius Jacob, le cambrioleur qui inspira à Maurice Leblanc le personnage d'Arsène Lupin et est mort à Reuilly, dans l'Indre. « Chacun de ces personnage vient valoriser un vin de la Loire, ajoute Jean-Caude Bonnaud. Les appellations et IGP présentées sont le fil conducteur de cette balade le long du fleuve. Et chacun des territoires, en plus d'être associé à une figure remarquable, est valorisé par des précisons géographiques et patrimoniales. »