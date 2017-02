Salon des vins de Loire Oenobook, le carnet de dégustation 2.0

0

Impossible de vous souvenir du nom de cette bonne bouteille partagée entre amis, le mois dernier ? Avec cette application nantaise, cela n’arrivera plus !

Oenobook, c’est quoi ?

C’est une application mobile, gratuite et ludique qui représente graphiquement le profil sensoriel du vin. Autrement dit, c’est un carnet de dégustation 2.0. L’idée est née dans la tête de Cyril-Emmanuel Issanchou, architecte de formation, et de Baris Saricoglu, développeur web. La version complète sera disponible mi 2017, mais le logiciel est déjà accessible au grand public, comme aux professionnels (cavistes, producteurs, négociants…).

Comment ça marche ?

En se connectant à la plateforme, l’utilisateur est invité à définir la couleur, l’intensité, les notes aromatiques, le tanin, la rondeur, de ce qu’il goûte… A l’issue de la dégustation, le cheminement effectué laisse apparaître un graphique révélant le caractère du vin. A partir de là, l’amateur peut enregistrer sa dégustation, la partager sur les réseaux sociaux, la comparer, rechercher des vins par critères… C’est un vrai carnet et mémo digital qui permet ensuite d’accorder les vins à ses humeurs, à la météo, aux plats cuisinés… Vous pouvez même organiser des séances de dégustation collectives !

Pourquoi maintenant ?

« J’ai beaucoup voyagé et, à chaque fois, j’ai observé qu’il était très difficile d’intéresser mes collègues aux vins français », se rappelle Cyril-Emmanuel Issanchou. Avec plus de 470 appellations, ce Nantais remarque que les vins français sont difficiles à repérer, à choisir. Alors, il imagine une application visuelle pour faire le tri et « mieux comprendre ». « Quelque chose de synthétique et de beau », souligne-t-il. Cyril et Baris, amis de longue date, commencent à plancher sur un projet en 2014. En février 2016, ils créent leur société et la version bêta de l’appli voit le jour. 2017 sera l’année du développement. Les deux fondateurs n’envisagent pas de levée de fonds, mais comptent sur leurs clients, partenaires et investisseurs, pour faire décoller ce projet auquel ils veulent donner une ampleur nationale.

Pourquoi parle-t-on de l’ESA (Ecole supérieure d’agriculture d’Angers) ?

« Neuf enseignants chercheurs en analyse sensorielle (notamment du laboratoire Grappe) se sont retrouvés pour redistribuer les 340 arômes de vin que j'avais classés par proximité aromatique, pour réaliser un cercle aromatique », précise Cyril-Emmanuel Issanchou. D’autres partenariats sont aujourd’hui sur les rails…