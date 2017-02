Salon des vins de Loire Les Ligers, "un concours de vrais connaisseurs"

0

Le salon professionnel des vins de Loire aura lieu dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 février aux Parc Expo à Angers. 10 000 visiteurs sont attendus. En prélude au grand rendez-vous, le concours Ligers 2017 qui récompense les meilleurs vins de la région.

Œnologue en Avignon, Eve Iribarne est jury au concours des Ligers pour la quatrième année.

Eve Iribarne est entrée dans le milieu du vin par goût et par passion. Aujourd'hui vice-présidente de l'Union des œnologues de France, elle achète des vinsde toute la France pour de grandes maisons. Parmi ces vins, les ligériens, qu'elle apprécie de déguster entre autres pendant le Salon des vins de Loire

« Quand le vin est bon, tout le monde est d'accord »

Depuis quatre ans, Eve Iribarne préside un des jurys du concours des Ligers avec le même plaisir, quel que soit le type de vin à déguster. « C'est un concours de connaisseurs toujours très bien organisé, affirme-elle, très sérieux, avec un anonymat parfait. Dans le jury, nous sommes cinq, représentant des professions différentes et affichant des personnalités bien distinctes aussi. Nous dégustons deux séries de vins, avec douze à quinze échantillons à chaque fois. Nous attribuons ensuite une note à chacun et nous en faisons une moyenne. On peut ne pas être d'accord, selon nos goûts, nos habitudes. On ne ressent pas tous les mêmes choses. Il y a alors des discussions et des débats, mais, en règle générale, quand le vin est bon, le jury est souvent unanime. Et, pour les vignerons primés, une médaille au concours des Ligers est toujours une belle référence.»

Chaque distinction attribuée récompense le travail de vigneron et constitue un atout supplémentaire pour la commercialisation de son vin. Une médaille peut aussi peser dans les choix d'achat d'Eve Iribarne, qui reconnaît aux vins de Loire beaucoup de qualités : « Ils sont bien positionnés, avec une grande variété. Chez les revendeurs, même dans le sud de la France où je réside, ils sont représentés. Ils y sont plutôt bien appréciés par les consommateurs et d'un bon rapport qualité-prix. »

Le concours des Ligers est le plus important concours régional de France. Depuis 1995, il met en compétition 2 000 vins de toute la Loire, de Clermont-Ferrand à Nantes, reflétant les multiples terroirs ainsi qu’une production riche et variée.

Cette année encore, Eve Iribarne est venu au concours des Ligers avec l'envie de découvrir des nouveautés parmi toute cette richesse et de retrouver des vins qu'elle connait : « J'attends de ce concours à la fois d'être surprise par des productions que je ne connais pas et de conforter des vins que je connais déjà. Chaque année, on perçoit des évolutions et c'est très intéressant. Je n'ai pas particulièrement de préférences. Je trouve que tous les vins peuvent être bons. Cela dépend du moment où on les déguste et de ce qui les entoure et les accompagne.»