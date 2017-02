Salon des vins de Loire « Le bio, c’est une renaissance »

0

Le salon professionnel des vins de Loire aura lieu dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 février aux Parc Expo à Angers. 10 000 visiteurs sont attendus. En prélude au grand rendez-vous, le concours Ligers 2017 qui récompense les meilleurs vins de la région. Retrouvez notre dossier Salon des vins de Loire par ici

Michel Bedouet a commencé à convertir ses vignes il y a sept ans. En 2018, son exploitation de 15 hectares sera 100 % bio. Une décision qui a dopé ses ventes et son moral !

Il ose à peine y croire. Michel Bedouet est propriétaire de quinze hectares de vignes, sur les hauteurs du Pé de Sèvre, au Pallet (Loire-Atlantique). Depuis sa conversion vers l’agriculture biologique en 2010 et la récolte de ses premiers raisins bios en 2013, il vit « une deuxième fois ». En passe de signer un contrat avec les Etats-Unis, il vend aujourd’hui autant en France, qu’à l’étranger, en Tunisie ou en République Tchèque par exemple. « On dit que le muscadet est moribond, mais il est connu dans le monde entier », insiste-t-il. Sa cuvée star, c’est Le Clos des Grands Primos, un muscadet Sèvre et Maine sur lie. Ici, pas de grosse production mais les clients en redemandent. Difficile à croire après les vingt années de déclin traversées entre 1990 et 2010.

Une histoire de famille

Michel Bedouet est fils et petit-fils de « polyculteur ». « Mon grand-père aimait le jardin. Mon père aimait la vigne », précise-t-il. C’est tout de même le premier, Henri, qui va écrire les premières pages de l’histoire familiale, en s’occupant de parcelles de vignes en métayage. « Le propriétaire voulait de la quantité et de la qualité, plutôt rare à l’époque », commente Michel Bedouet. En 1958, son père, un autre Henri, s’installe. Vingt ans plus tard, la famille loue sept hectares de vignes, mais le travail est difficile. « Je voyais mes parents galérer, je ne voulais pas faire cela ». En 1985, Michel revoit sa copie. Le secteur est en plein boom et la question de la pérennité de l’exploitation familiale commence à se poser. Il s’installe alors avec 3,5 hectares de vignes. Passe à 8,5 en 1988 et récupère les terres familiales en 1991, au lendemain de la retraite de son père. Une vingtaine d’hectares au total. « Déjà à ce moment-là, je pensais au bio ; c’était mon truc. Mais pour mon père, qui avait connu la révolution chimique, c’était une régression… » Michel Bedouet s’engage alors auprès de groupes locaux afin d’établir un cahier des charges des matières actives autorisées. « Tant qu’on était un groupe local, ça marchait bien. Ca a dérapé lorsqu’on s’est rallié à un groupe national, financé par les fermes phytosanitaires. »

Un déclic tragique

Michel Bedouet, s’il ne le revendique pas, est engagé. Un événement tragique va lui faire franchir le pas de la conversion : la mort de son père « par les produits de traitement et les médicaments ». « Je me suis dit que ce n’était plus possible », se rappelle-t-il. Près de dix ans après, ses yeux s’embuent encore lorsqu’il en parle. Le pari était osé, techniquement et économiquement, mais ne l’a jamais effrayé.

En parallèle de sa conversion bio, il s’est mis à la philo. Aujourd’hui, il cite Descartes ou Sénèque ; ses cuvées s’appellent « Cogito » ou « Ergo Sum ». Des vins naturels, sans souffre, non filtrés qui attirent une clientèle nouvelle, prête à mettre de 6 € à 15 € dans une bouteille. « On me dit même que mes vins ne sont pas assez chers », sourit Michel Bedouet, qui sait qu’aujourd’hui, la demande en bio est exponentielle. Mais, en 2017, plus qu’un produit, les clients recherchent un nom. Distingué au concours Amphore, le viticulteur a fait un saut au salon Millésime Bio, à Marseille la semaine dernière, avant de s’installer au Parc expo d’Angers. « Aujourd’hui, je suis fier de ce que je fais, j’ai envie de le faire connaître », défend celui qui dit avoir tout oublié des pesticides !