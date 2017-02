Salon des vins de Loire La vitrine unique de tous les vins de Loire

0

Le salon professionnel des vins de Loire aura lieu dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 février aux Parc Expo à Angers. 10 000 visiteurs sont attendus. En prélude au grand rendez-vous, le concours Ligers 2017 qui récompense les meilleurs vins de la région. Retrouvez notre dossier Salon des vins de Loire par ici

Pour les professionnels, vignerons et négociants, le Salon des vins de Loire est un atout essentiel dans la promotion de la production viticole.

Viticulteurs ligériens, cavistes, acheteurs et négociants se retrouvent chaque année dans les allées du salon. C'est pour eux une occasion unique d'échanger, mais aussi de faire commerce. Il permet aux uns de présenter leurs produits ; aux autres de goûter, de comparer, de dégager des tendances et de traiter directement avec les producteurs.

« Déniché pour vous au Salon des vins de Loire »

Vigneron sur 30 hectares à Faye-d'Anjou dans le Maine-et-Loire, Jean-Michel Garnier a été pendant dix ans œnologue dans une grande maison saumuroise. Le Salon des vins de Loire est pour lui un événement important : « On y a trouvé de nouveaux clients que l'on a fidélisés depuis. C'est en effet l'occasion de rencontrer des gens du milieu viticole que l'on ne croise pas ailleurs. De plus, comme les vins de Loire étaient traditionnellement largement commercialisés en vente directe et que cette clientèle vieillit, le négoce prend désormais une part de plus en plus importante. Nous devons donc rencontrer les négociants, ceux avec qui on ne travaille pas encore et ceux avec qui l'on traite déjà, qui sont rassurés de nous voir au salon tout en ayant la facilité de goûter nos nouveautés. »

Déjà médaillé au concours des Ligers, Jean-Michel Garnier est également président de jury, mais dans une catégorie de vins qu'il ne produit pas. Il y décerne des médailles qu'il a lui-même déjà obtenues et qui peuvent constituer un argument de vente « particulièrement sur de nouveaux marchés ». « Une médaille montre aussi que l'on est bien dans la tendance et c'est une récompense de notre travail », précise-t-il.

La médaille, ce n'est pas toutefois le seul argument qu'Olivier Rontard, caviste dans le quartier de la Madeleine à Angers, met en avant auprès de ses clients : « C'est sans doute plus important pour la grande distribution. Cela peut me servir pour conseiller un vin mais ce n'est pas décisif dans mes achats. En revanche, pendant le salon, je vais commencer par goûter les Ligers car ils reflètent bien la tendance actuelle. Puis, peut-être, les vignerons médaillés vont-ils me faire découvrir d'autres vins que je vais préférer. »

Pour Olivier Rontard, le Salon des vins de Loire reste un événement incontournable : « C'est l'un des plus authentiques car on y trouve aussi de petits producteurs et que l'on peut y goûter tout ce qui est produit dans la vallée de la Loire. C'est un gain de temps appréciable. » Pendant le salon, sa boutique est fermée mais il aura préalablement averti les clients qu'il est parti à la recherche de nouveautés. Et bientôt, dans son magasin, une panière présentera plusieurs produits avec pour indication : « Déniché pour vous au Salon des Vins de Loire ».