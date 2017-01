Salles Le père de la fillette interné en psychiatrie

0

Le père de la fillette âgé de 34 ans, hospitalisé à Nantes et grièvement brûlé lundi après-midi, dans un véhicule à Salles, dans le Saint-Maixentais, a été placé ce vendredi en garde à vue. Il a été interrogé par les gendarmes de la brigade de recherches de Niort qui travaillent dans le cadre d'une enquête ouverte par le procureur de la République pour « tentative d'assassinat ».

Les enquêteurs veulent connaître avec plus d'exactitude le déroulement de la journée et comprendre ce qui s'est passé lundi, entre l'incendie, l'extraction de la petite fille de la voiture en feu et l'arrivée du père avec son enfant au domicile d'une habitante de Salles pour demander de l'aide.

Au terme de son audition, il a été hospitalisé sous contrainte en psychiatrie.

À lire ce samedi 14 janvier dans « Le Courrier de l'Ouest » - édition des Deux-Sèvres.