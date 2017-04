Sainte-Verge La gelée décime son vignoble

0

Nicolas Reau, vigneron au Clos des treilles à Sainte-Radegonde, estime que 80 % de ses vignes ont été ravagées par la gelée noire, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Des larmes de rage et de dépit. Jeudi matin, il n’a pas fallu bien longtemps au vigneron Nicolas Reau pour se rendre compte de l’étendue des dégâts. La foutue gelée noire - « le froid descend et se pose », décrit-il - qui s’est abattue dans la nuit de mercredi à jeudi a ravagé 80 % environ de son vignoble, qui s’étend sur 6,5 hectares sur les communes de Sainte-Radegonde et Sainte-Verge.

Dans le Thouarsais, les vignes de ces deux communes ont été assez durement touchées ; celles de Oiron ont, semble-t-il, été épargnées par la vague de froid. « Quand on voit que les feuilles commencent à piquer du nez, c’est mort. Toutes les parcelles sont touchées, de 50 % à 100 % ! Il va falloir se relever de tout ça… et trouver des solutions pour compenser la perte énorme de chiffre d’affaires », analyse-t-il.

Ses rouges, issus de cabernet franc, et ses blancs, enfants du chenin, seront donc produits au compte-gouttes cette année. Et encore, si la nouvelle vague de froid annoncée la semaine prochaine ne décime pas les héroïques bourgeons qui ont résisté à la première…

