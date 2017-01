Sainte-Gemmes-sur-Loire Les plantes poussent sur le bitume

0

Cette vision en a surpris plus d’un. A moins d’un kilomètre de la Roseraie en allant vers Sainte-Gemmes-sur-Loire, une haute et immense (7600 m2) serre plastique est en train de sortir du bitume dans l’emprise des Pépinières Minier. Du bitume et non de terre comme on s’y attendrait pour une production d’arbres d’ornement. Mais ce qui était vrai il y a encore 15 ou 20 ans ne l’est plus.



« C’est un investissement nécessaire si l’on veut être compétitif et en phase avec l’évolution du marché, justifie Michel Nicou, directeur général de la société intégrée au groupe coopératif Terrena. Les consommateurs veulent de plus en plus des végétaux tendance, avec des coloris, des formes graphiques et des parfums particuliers. Ils veulent aussi des plants au port plus resserré présentés en pots pour mettre sur leur balcon, qu’ils présentent un feuillage agréable toute l’année. Ils sont pressés et n’ont plus le savoir-faire ».



« Les autres pépiniéristes s’y sont mis avant nous », se justifie-t-il encore.



A lire ce mardi dans le Courrier de l'Ouest.