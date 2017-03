Sainte-Gemme Leur maison est un repaire de pressophiles

0

Ni capharnaüm ni caverne d’Ali Baba, l’habitation du couple Calba est un repaire de pressophiles ! Ce couple collectionneurs possèdent quelque 450 fers à repasser ou outils anciens de repassage, de toutes les époques et de différents pays, notamment d’Allemagne et des Etats-Unis. René et Geneviève Calba savent où sont sagement rangées chacune de leurs pièces. Ils doivent aussi faire preuve d’imagination pour ordonner les dernières trouvailles, qui viennent compléter leur collection…

