Sainte-Christine Le château du Martreil n'a pas fini de panser ses plaies

0

Rétro 2016. Le 9 février, une violente tornade a détruit des dizaines arbres du parc du Martreil à Sainte-Christine. Et arraché une partie de la toiture du château que les assurances n'ont toujours pas remboursée.

Près d'un an après la tornade, le château du Martreil n'a pas fini de panser ses plaies. Les assurances ont bien réglé la facture pour la réparation du toit des communs, mais elle tarde à faire de même pour les mètres carrés d'ardoises envolées ou cassées du château. « On a mis une bâche mais s'il vient une autre tempête, on s'expose à de nouveaux problèmes », craint l'un des copropriétaires, Patrick de Romans.

Deuxième volet de notre rétro de l'année 2016 à lire ce lundi dans Le Courrier de l'Ouest.