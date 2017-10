Saint-Symphorien La dernière fournée du boulanger

0

La semaine prochaine, à bientôt 62 ans, il ne sera plus le boulanger de Saint-Symphorien.

Sa clientèle devra s'habituer à faire sans lui.

Dès cet après-midi, Robert Beauchamps commencera à profiter d'une retraite bien méritée.

Fils de boulanger, ce sexagénaire pétri de gentillesse travaille depuis l'âge de 13 ans. Et n'a jamais ménagé sa peine. Vingt-deux ans que cet amoureux du travail bien fait œuvre au cœur du bourg de Saint-Symphorien. La réputation de son pain, de ses viennoiseries et de ses pâtisseries n'est, depuis bien longtemps, plus à faire.

Pour trouver un repreneur, la boulangerie-pâtisserie des Beauchamps avait a priori des atouts à faire valoir. C'est en tout cas ce que croyaient ses propriétaires. Sauf que le successeur se fait toujours attendre.

« Nous avons eu une visite il y a un an et demi. Le monsieur était très intéressé mais la dame ne se voyait pas vraiment vivre ici. Depuis, plus rien », confie Robert.

