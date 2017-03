Saint-Philbert-du-Peuple Le 5ème "St Phil à l'Apéro" ce samedi

0

Les associations du comité des fêtes et Pour Rire organisent la 5ème édition du St Phil à l’Apéro ce samedi 25 mars. Les papillons seront le thème de la décoration de cette année.



Cette soirée est conçue dans la perspective de fêter l’arrivée du printemps à travers un apéritif dînatoire dansant. Il y sera servi un apéritif, un repas constitué d’un buffet complet en libre-service. Tablées campagnardes et piste de danse seront aussi là pour ravir les participants. L’ambiance musicale et festive est assurée par « Wannyn Sébastien Animations ». Chacun peut aussi, s’il le souhaite, venir déguisé. Un atelier maquillage sera également à disposition.



Les cartes de réservations sont encore en ventes chez les commerçants de la commune, mais il est aussi possible de réserver ses cartes d’entrées sur les sites internets des deux associations organisatrices ou par téléphone.



Contact et réservation

Tél. : 06 01 30 20 79

www.asso-pour-rire.com ou www.comitedesfetes-saintphilbertdupeuple.com

Tarifs : cartes à 14 € et 7 € (pour les moins de 10 ans)