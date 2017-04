Saint-Philbert-du-Peuple Un parcours du cœur réussi

0

Ce dimanche 23 avril, le Conseil municipal des jeunes (CMJ) a organisé, épaulé par les élus de la commune, un «parcours du cœur». Trois parcours étaient ainsi proposés de 5, 9 et 14 km. Que l’on soit coureurs, cyclistes ou randonneurs, ce sont environ 140 participants qui ont pu profiter à travers routes et chemins d’un soleil frais et d’un paysage de printemps. L’ensemble des bénéfices va être reversé à la Fédération française de cardiologie.

Le conseil municipal des jeunes avait aussi mis en place un marché printanier. L’objectif est de récolter des fonds pour financer une journée planétarium pour les enfants de l’école du Marronnier.