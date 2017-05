Saint-Philbert-du-Peuple Un don à La ligue contre le cancer

0

Le lundi 15 mai dernier, des membres de l’association Pour Rire se sont déplacés à Angers pour remettre un don de 265,30 € au professeur Jean-Pierre Benoit, président du Comité départemental de La Ligue contre le Cancer.

Ce don est le fruit de plusieurs manifestations étalées sur les années 2015 et 2016. Il s’agit du « St Phil Apéro » (un buffet dînatoire dansant organisé avec le Comité des Fêtes), la randonnée pédestre « sur le chemin des Asperges » et la soirée jeux de société.



Karim Fikri, président de l’association Pour Rire, précise : « Nous sommes tous concernés de près ou de loin par cette maladie via notre famille, un proche, des amis… Cette démarche, c’est une manière parmi d’autres de contribuer à l’effort des chercheurs, à la prévention mais aussi au soutien apporté aux patients touchés par le cancer afin de le faire reculer chaque jour un peu plus ».

Contact

www.asso-pour-rire.com