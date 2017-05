Saint-Philbert-du-Peuple Sur le chemin des asperges, le 14 mai

0

Pour sa 6ème édition, le dimanche 14 mai 2017, les bénévoles de l’Association POUR RIRE organisent, la randonnée pédestre « Sur le chemin des asperges » à Saint-Philbert du Peuple.



À travers deux parcours au choix de 6 et 13 km, les randonneurs pourront, chacun à leur rythme, découvrir la richesse d’un paysage varié à travers chemins, forêts, champs de culture… et bien entendu de culture d’asperges. Les départs de la randonnée auront lieu de 8 heures à 10 heures au 5, rue d’Etiau à Saint-Philbert du Peuple. Sur les deux parcours, le ravitaillement aura lieu chez un producteur d’asperges où il sera possible de découvrir les secrets de sa culture à travers une exposition. Lors de cette randonnée, chaque marcheur aura aussi la possibilité d’acheter des asperges toutes fraîches.



L’association pour Rire se veut aussi solidaire. Comme à chacune de ses manifestations, 30 % des bénéfices de cette randonnée seront reversés à La Ligue contre le Cancer. Karim Fikri, président de l’association souligne : « Cette randonnée conjugue parfaitement convivialité, nature, produit du terroir et solidarité. Que l’on soit entre amis ou en famille, un marcheur aguerri ou un simple promeneur c’est l’assurance d’un moment original et de découverte ».



Tarif : 4,00 € par personne (ravitaillement compris)

Renseignements : www.asso-pour-rire.com

Tél. : 06 78 13 39 31.