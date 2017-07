Saint-Maxire La 67e Fête des bateaux fleuris bat des records de fréquentation

0

Plus de 7 000 visiteurs ont fréquenté dimanche la 67e Fête des bateaux fleuris à Saint-Maxire, sur le thème « Les transports du monde ». Le président du Comité des fêtes, Didier Doreau, avait le sourire hier midi. « 5 000 entrées payantes ont été vendues, si on ajoute les exonérés, on arrive au chiffre-record de 7 000 visiteurs. C’est le fruit du travail de toute une équipe », déclarait le responsable associatif.

