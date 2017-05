0

De 8h à 19h, le comité des fêtes en partenariat avec l'association des parents d'élèves de l'école Am Stram Gram de Saint Martin d'Arcé organise dimanche 21 mai, un vide grenier, des expositions de voitures et tracteurs anciens, de collectionneurs et un festival musical sur le stade et dans les salles environnantes. Une marche avec collation (5€) est aussi au programme.