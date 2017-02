Saint-Martin-d'Arcé Une belle finale au challenge communal

0

La finale du challenge communal de Saint-Martin-d’Arcé se jouait samedi 4 février, à la société de boule de fort « L’union ».

Après avoir été menés 9 à 2, c’est finalement Noel Cureau et Bruno Coudrin, qui l’ont emporté 12 à 11, contre Bernard et Alain Chardron. 79 équipes ont participé à ce challenge. Pour y participer, il fallait soit être sociétaire ou habitant de Saint-Martin-d’Arcé. Les finalistes se sont vus remettre les trophées de Philippe Chalopin, Maire de Baugé-en-Anjou et Jean Poirier, Maire délégué de Saint-Martin-d’Arcé.

Le prochain challenge de l’union démarrera le 24 février prochain. Les inscriptions sont toujours ouvertes.