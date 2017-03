Saint-Marc-la-Lande Des poètes en herbe exposent à la commanderie

0

Dans le cadre du Printemps des poètes, la Maison du Patrimoine, gestionnaire de la collégiale et de la commanderie des Antonins, a invité les établissements scolaires de la Gâtine et l'Ehpad de la Ménardière a planché sur le thème "Afrique(s)".

Les travaux des élèves sont exposés de puis hier, samedi, à la commanderie. Ils restent visibles ce dimanche et le week-end prochain.

"L'objectif, c'est de vulgariser la poésie, de démontrer que ce n'est pas que de l'écriture et de favoriser le travail en groupe car beaucoup d'oeuvres sont collectives", explique Sandra Brechbiehl, bénévole de l'association qui accompagne les établissements dans leurs projets. Et de poursuivre : "C'est un rendez-vous que les résidents de l'Ehpad et les enfants apprécient vraiment."

De 14 heures à 18 heures, à la commanderie des Antonins, à Saint-Marc-la-Lande. Participation libre.

Plus d'informations dans le Courrier de l'Ouest, de ce dimanche, édition des Deux-Sèvres.