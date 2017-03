Saint-Macaire-en-Mauges Veillée Urbaine "Imaginez le territoire de Demain"

0

Jean-Louis Martin,Maire de la commune déléguée de Roussay adjoint à l'aménagement urbain et à l'urbanisme ,Isabelle Lelandais directrice de l'aménagement urbain et de la planification et Anne Isabelle Legeais chargée de mission urbanisme,ont présenté la veillée urbaine ,qui se déroulera le Lundi 3 Avril 2017 à partir de 19H au Centre du Prieuré à Saint-Macaire-en-Mauges .Cette soirée est destinée à tous les Sevréens et Sevréennes qui habitent les 10 communes du territoire.

Plus d'informations dans une prochaine édition du journal .