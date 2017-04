Saint-Macaire-en-Mauges Veillée urbaine instructive au centre du Prieuré

0

Une cinquantaine d'habitants représentant les quartiers de Sèvremoine Avresne, et Moine et Sèvre étaient réunis lundi 3 avril au centre du Prieuré en présence des élus pour participer à une veillée urbaine animée par L'Atelier du lieu. Cette soirée était présentée sous la forme d'ateliers interactifs. Les habitants ont été invités à réfléchir et à témoigner sur leur vie au quotidien et ont exprimé leurs souhaits, sur les améliorations à apporter dans leur territoire.

Plus d'informations dans une prochaine édition du journal.