Une réunion publique avait lieu à l'espace Boris Vian ,une cinquantaine de Macairois étaient présents. Les élus de la commune déléguée de Saint-Macaire-en-Mauges et de Sèvremoine ont répondus aux questions des habitants des riverains et des commerçants ,sur les travaux d'assainissements et de l'aménagement du centre ville dans qui débuterons à la mi-Avril.

