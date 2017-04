0

Le club du BSM (basket Saint-Macaire) organisait ce samedi un plateau réunissant les (Baby Basket) nés en 2010 et 2011. Trente six enfants venant de Bégrolles,Saint-Christophe du Bois et de Saint-Macaire-en-Mauges étaient réunis Salle Georges Raymond à Saint-Macaire pour une matinée ludique .

Plus d'informations dans une prochaine édition du journal .