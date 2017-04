Saint-Macaire-en-Mauges Noces de Diamant pour Francine et René Normand

0

Francine et René Normand ont fêté ce samedi leurs noces de diamant : 60 ans de mariage.

Francine est née à la Bruffière en Vendée et René est né à la Petite Boissière dans les deux-Sèvres.

Francine et René sont issus tout les deux d'une fratrie de 9 enfants, de leur union est né 2 enfants, Alain disparu prématurément à l'âge de 26 ans et Isabelle, marié à Didier, ils ont 4 petits enfants et 3 arrière petits enfants.

Ils ont fêté cette date anniversaire comme il se doit entouré de leur famille.